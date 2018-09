Le groupe de K-pop BTS fait un discours aux Nations unies

Photo : YONHAP News

C’est une première pour des chanteurs sud-coréens. Le groupe de K-pop BTS s’est exprimé à l’occasion d’un événement organisé au siège de l’Onu, qui se réunit en ce moment en assemblée générale annuelle.Dans un discours prononcé hier en anglais, son leader RM a fait part de l’enjeu de la campagne « Love Myself » menée par le boys band. Et d’appeler tous les jeunes du monde entier à écouter leur voix intérieure.L’événement en question a été organisé par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) afin de sensibiliser à la nécessité de former les jeunes et d’investir dans leur éducation. Le patron de l’Onu Antonio Guterres, le président de la Banque mondiale Jim Yong Kim, la Première dame sud-coréenne Kim Jung-sook et beaucoup d’autres personnalités y ont pris part.Les médias locaux se sont largement fait l’écho de la présence des artistes sud-coréens. La télévision CBS a publié un article avec pour titre : BTS devra donner un nouveau souffle à l’Onu. CNN couvre également l’événement.