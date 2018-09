Donald Trump remercie Kim Jong-un pour son courage, à la tribune de l’Onu

Photo : YONHAP News

Comme attendu, le président des Etats-Unis s’est exprimé hier à la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies. Un discours qui a largement été consacré à l’actualité internationale.Sur le dossier nord-coréen, Donald Trump a annoncé poursuivre le dialogue avec le pays communiste afin de remplacer « le spectre d’une guerre par une nouvelle paix » grâce aux « initiatives audacieuses » déployées par son administration. Il a ainsi opté pour un ton nettement moins agressif que lors de son allocution d’il y a un an sur la même tribune. Trump avait alors menacé de « détruire totalement » la Corée du Nord.Le locataire de la Maison blanche a aussi évoqué le fait que l’Etat royaume avait arrêté ses essais nucléaires et balistiques et que les restes de soldats américains tués pendant la guerre de Corée étaient restitués. Dans la foulée, il a remercié Kim Jong-un pour son courage et pour les mesures qu’il avait prises, ainsi que les dirigeants sud-coréen, japonais et chinois pour avoir apporté leur aide en ce sens.Il a toutefois martelé que « de nombreuses étapes devaient encore être franchies » et que par conséquent, les sanctions internationales contre Pyongyang seraient maintenues telles qu’elles sont jusqu'à la dénucléarisation de la péninsule.Lors d’un déjeuner organisé à l’issue de son allocution, Trump a affiché de nouveau son optimisme. Il a en effet déclaré qu’un énorme progrès avait été enregistré et qu’il y aurait aussi des résultats très importants.