Le président sud-coréen tente de convaincre l’opinion conservatrice américaine

Photo : YONHAP News

Après un nouveau sommet avec Donald Trump, cette fois à New York, le président sud-coréen cherche dorénavant à convaincre l’opinion conservatrice américaine.Hier, Moon Jae-in a accordé une interview à la chaîne Fox News. Il est alors revenu sur les « mesures correspondantes » de Washington réclamées par Pyongyang en contrepartie du démantèlement de ses programmes atomiques. « Si les Etats-Unis les prennent rapidement, le Nord pourra lui aussi accélérer sa dénucléarisation », a-t-il affimé, ajoutant que les deux pays devront agir en même temps.L’occupant de la Maison bleue est allé jusqu’à concrétiser les mesures en question. Selon lui, les Etats-Unis pourront officiellement déclarer la fin de la guerre de Corée sans alléger forcément les sanctions internationales contre l’Etat ermite. Et les échanges non-politiques comme les aides humanitaires ou les visites réciproques d’artistes seront aussi possibles. Il est également pensable que les USA ouvrent à Pyongyang un bureau de liaison en cas de démantèlement du principal complexe nucléaire nord-coréen de Yongbyon ou que les deux pays échangent les visites de leurs délégations économiques.Moon a également souligné la nécessité de clore officiellement la guerre de Corée lorsqu’il a pris la parole devant des experts américains sur les questions de diplomatie. Il a alors réaffirmé qu’il s’agirait juste d’une déclaration politique et que les troupes américaines devraient rester dans le sud de la péninsule même après la conclusion d’un traité de paix, voire la réunification des deux Corées.