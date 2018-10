Pyongyang, Pékin et Moscou plaident pour des « mesures correspondantes » dans les discussions sur la dénucléarisation

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord, la Chine et la Russie ont mis l'accent sur la nécessité d'apaiser les sanctions du Conseil de sécurité de l'Onu contre Pyongyang, tout en martelant le principe d'une « action progressive et simultanée » dans les négociations sur le processus de dénucléarisation de la péninsule.Le ministère russe des Affaires étrangères en a fait part, hier, dans un communiqué de presse, en se référant aux pourparlers entre les vice-ministres des Affaires étrangères de ces trois alliés qui ont eu lieu la veille.Selon cette source, Choe Son-hui, Kong Xuanyou et Igor Morgulov ont ainsi réaffirmé la volonté de leurs pays sur la dénucléarisation de la péninsule et l'établissement d'un régime de paix dans cette partie du monde.Ce n'est pas tout. Ils ont appelé à des « mesures correspondantes » en réponse aux étapes de démantèlement nucléaire du Nord, en faisant allusion à l'allégement des sanctions internationales contre ce dernier. En parallèle, ils ont manifesté leur soutien à la nouvelle série de sommets entre Pyongyang et Washington et entre les deux Corées.A l'occasion du 70e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques avec la Corée du Nord, demain, la Russie semble désormais hausser davantage le ton autour de la conjoncture dans la péninsule coréenne.