Les sud-Coréens ont grelotté ce jeudi. Le pays a enregistré ses températures les plus basses pour cette saison, et les premiers gels ont été observés au mont Seorak, dans la province de Gangwon. On y a relevé une minimale de -4,1°C.Dans le reste du pays, il ne faisait certes pas aussi froid, mais les gilets étaient de rigueur. D’après Météo-Corée, il faisait dans l'après-midi 15°C à Séoul, 16°C à Daejeon, 17°C à Daegu et enfin 18°C à Busan.