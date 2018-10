Moon Jae-in assistera à Paris à un concert d’amitié avec BTS et à une messe au Vatican

Photo : KBS News

On en sait un peu plus sur la tournée européenne que le président sud-coréen va entamer demain jusqu’au 21 octobre, et qui va l’amener en France, en Italie, au Vatican, en Belgique et au Danemark.Selon la Cheongwadae, Moon Jae-in en profitera pour s’assurer le soutien de la communauté internationale pour la dénucléarisation de la péninsule.Tout d’abord, dans l'Hexagone, sa première destination, le chef de l’Etat va s’entretenir avec son homologue français Emmanuel Macron. Il assistera notamment à un concert d’amitié sud-coréano-français auquel participera le boys band sud-coréen de renom international, BTS.A Rome, le numéro un sud-coréen transmettra un message d’invitation du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un au Pape François. Et comme Moon est catholique, il profitera de son séjour au Saint-Siège pour assister à la messe à la basilique Saint-Pierre avec son épouse.En Belgique, le locataire de la Maison bleue va faire le point sur ses efforts pour l’instauration d’une paix permanente dans la région lors du sommet Asie-Europe.Enfin, le président Moon va également s’efforcer de consolider, avec les quatre pays européens, une base de coopération en vue de la 4e révolution industrielle et les échanges entre les PMEs.