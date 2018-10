Météo : plus de 10 degrés d’écart entre le matin et l’après-midi

Le deuxième dimanche du mois d’octobre sera clément dans l’ensemble du pays du Matin clair. Ses habitants pourront donc en profiter pour faire des sorties en famille ou entre amis. Mais ils devront faire attention pour ne pas attraper froid car il y aura plus de 10 degrés d’écart entre le matin et l’après-midi.D’après les prévisions de Météo-Corée, il fera entre 3 et 19°C demain à Chuncheon dans le nord-est, entre 7 et 19°C à Séoul, entre 8 et 20°C à Daejeon dans le centre, et enfin entre 13 et 22°C à Busan, la grande ville portuaire située dans le sud-est de la péninsule.