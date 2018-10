Moon Jae-in : la déclaration de la fin de la guerre de Corée n’est qu’une question de temps

Photo : YONHAP News

Le président de la République a affirmé que la déclaration de la fin de la guerre de Corée était une étape souhaitable pour mettre fin aux relations hostiles entre les États-Unis et la Corée du Nord. Moon Jae-in a tenu ces propos vendredi dans un entretien accordé à la BBC à la Cheongwadae. Soulignant qu'il souhaitait que cette déclaration soit faite le « plus tôt possible », le locataire de la Maison bleue s'est dit optimiste que cela se produira et que ce n'est qu'une question de temps. Il a également ajouté qu’il croit que Séoul et Washington étaient sur la même longueur d’onde à ce sujet.En ce qui concerne le 2e sommet Corée du Nord-Etats-Unis, tout en espérant qu’il se tiendra prochainement, le chef de l’Etat sud-coréen a souhaité que ses homologues américain et nord-coréen parviennent à un grand accord.A l’issue de cette interview, Moon Jae-in a également affirmé que les sanctions internationales envers Pyongyang ont permis de le faire s’assoir à la table des négociations. Il a ajouté que pour la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, la coopération de la communauté internationale est nécessaire.Et enfin à propos des droits de l’Homme au nord du 38e parallèle, le numéro un sud-coréen a souligné que le meilleur moyen de les faire améliorer est de faire de la Corée du Nord un Etat normal et ce à travers la coopération intercoréenne ainsi que celle entre Pyongyang et la communauté internationale.