466 entités sanctionnées en raison de leurs transactions avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le département d'Etat américain a affiché pour la première fois le 4 octobre dernier sur son site internet un avertissement sur le « secondary boycott », un boycott indirect qui prévoit des sanctions contre les personnes ou entreprises de pays tiers qui effectuent des transactions avec la Corée du Nord.Sur la liste des sanctions contre Pyongyang figurent le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, tout comme le bureau 39 du parti des Travailleurs et la Daesung Bank, principaux points d’entrée de devises étrangères dans le royaume ermite.Cet avertissement a été explicité sur la page web du département d’Etat lorsque ce dernier a ajouté une entreprise et deux citoyens turcs ainsi qu'un diplomate nord-coréen à la liste en question. Jusqu'ici, 466 organismes, entreprises et individus ont été inscrits comme faisant l’objet de sanctions.