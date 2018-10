Photo : YONHAP News

Le léger redoux de ce lundi s'accompagne d'une brume épaisse sur certains régions à l'intérieur des terres, qui peut notamment gêner la visibilité des automobilistes.Le mercure remonte légèrement par rapport au week-end. D’après Météo-Corée, dans l'après-midi, il fait 22°C à Séoul et à à Daegu, et 21°C à Daejeon et à Jeonju.