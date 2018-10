L’exécutif va baisser les taxes sur les produits pétroliers

Photo : KBS News

Suite à la montée des cours du pétrole, le prix moyen de l'essence à Séoul a atteint la semaine dernière 1 760 wons, soit 1,34 euro. La tendance haussière se poursuit d'ailleurs depuis quinze semaines d'affilée. Et ce à cause du cours du « Dubaï » qui se vend aujourd'hui à 80 dollars par baril.Pour faire face à cette situation, le gouvernement a décidé de baisser les taxes sur les produits pétroliers, dont le taux dépasse pour certains la barre de 50 %. Il s'agit de la première baisse depuis 2008, au début de la crise économique mondiale. Le taux de cette taxe, qui est de l'ordre de 30 % pour les produits destinés aux transports, sera abaissé à partir de début novembre au plus tôt. En cas de baisse de 10 %, le prix de l'essence par litre sera réduit de six centimes d’euro, et celui du diesel, de quatre centimes. Le gouvernement souhaite que cette mesure fiscale profite aux petits autoentrepreneurs et aux populations fragiles.Mais un petit bémol viendra de l'universalité de la mesure. Effectivement, la baisse générale de cette taxe risque de bénéficier davantage aux hauts revenus qui utilisent plus fréquemment leur voiture.