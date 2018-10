Le nouveau passeport sud-coréen se dévoile

Photo : KBS News

Le ministère des Affaires étrangères et celui de la Culture, des Sports et du Tourisme ont rendu public le projet de nouveau passeport électronique qui sera délivré à partir de 2020. Il s'agit d’un modèle élaboré à partir du design primé lors du concours organisé par ces ministères en 2007.Le nouveau passeport contiendra des images de trésors ou patrimoines du pays du Matin clair : le pétroglyphe de « Bangudae » situé à Ulsan, à l'extrémité sud-est de la péninsule, « Cheonmado », un tableau illustrant des chevaux volants, la couronne d'or de l'époque Silla, le « Geobukseon », le bateau-tortue, ou encore l’alphabet coréen.Les informations personnelles seront inscrites, non plus sur papier, mais sur une page faite de polycarbonate. Cette inscription ainsi que la photo seront marquées au laser pour renforcer la sécurité. Et le numéro de carte d'identité nationale ne figurera plus sur le passeport.Les autorités recueilleront les avis de citoyens sur cette ébauche jusqu’au mois de décembre avant de décider du format définitif.