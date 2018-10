Washington réaffirme le principe de l’évolution parallèle des relations intercoréennes et du processus de dénucléarisation

Photo : KBS News

Les deux Corées sont convenues hier de lancer entre fin novembre et début décembre les travaux de reconnexion et de modernisation de leurs réseaux ferroviaires et routiers.Le département d’Etat américain y a aussitôt réagi. Il a réaffirmé que les relations Séoul-Pyongyang et le processus de dénucléarisation de la Corée du Nord devraient progresser en parallèle. Il en a profité pour souligner une fois de plus que tous les pays membres des Nations unies doivent appliquer scrupuleusement les sanctions imposées au royaume communiste.Le ministère américain a ensuite ajouté attendre d’eux qu’ils prennent au sérieux leur responsabilité afin d’aider le régime de Kim Jong-un à mettre fin à son programme illégal de développement atomique et balistique.