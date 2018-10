Steve Biegun à Moscou pour discuter de la situation dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis multiplient les contacts diplomatiques avec la Russie sur la question de la péninsule.L’émissaire spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord est arrivé hier à Moscou. Steve Biegun doit être reçu aujourd’hui par le vice-ministre des Affaires étrangères pour l’Asie-Pacifique Igor Morgoulov.D’après l’agence locale TASS, le diplomate russe a annoncé qu’il se concerterait avec l’émissaire américain sur la situation dans la péninsule. Lors d’un échange téléphonique le mois dernier, les deux hommes s’étaient engagés à poursuivre ces discussions.Le voyage de Biegun dans la capitale russe intervient après celui de la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choe Son-hui. Ils vont bientôt se rencontrer pour préparer le second sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un.Dans ce contexte, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche John Bolton prévoit lui aussi un déplacement en Russie. Il y est attendu le 22 octobre et rencontrera notamment son homologue Nikolai Patrushev. Au cœur de leurs discussions : la dénucléarisation de la Corée du Nord et les relations Washington-Moscou, entre autres.