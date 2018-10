Les prix à l’import et à l’export repartent à la hausse en septembre

Photo : YONHAP News

C’est une conséquence du bond des cours du pétrole à l’international. En septembre, les prix à l’importation sont repartis à la hausse, après un léger repli en août. De fait, ils ont progressé de 1,5 % sur un mois et de 9,7 % en glissement annuel. Leur indice s’est alors établi à 90,69 points. C’est ce qu’on a appris des données communiquées par la Banque de Corée.Dans le détail, les prix des produits miniers importés ont flambé de 4,5 % par rapport au mois précédent et ceux du charbon et des produits pétroliers de 0,3 %.Le rapport de la banque centrale montre également que les prix à l'exportation ont eux aussi augmenté de 0,3 % en glissement mensuel et de 1,4 % en rythme annuel, pour atteindre 88,02 points, et ce dans le sillage de la hausse des cours des produits agricoles et industriels.