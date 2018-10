Séoul et Pyongyang déterminés à poursuivre leur coopération

Photo : YONHAP News

A propos de l’examen intercoréen des voies ferrées dans le nord de la péninsule.Cette opération sera menée concrètement sur deux lignes de la côte ouest comme de la côte est, si bien sûr le commandement des Nations unies l’autorise. Elle durera environ un mois. Ce sera donc des travaux d’une plus grande ampleur que les précédents. Dans le passé, il ne s’agissait que de relier les tronçons coupés. Séoul et Pyongyang montrent ainsi leur ferme détermination à reconnecter leurs réseaux ferroviaires, voire à lancer leur coopération et leurs échanges.Hier, lors de leurs pourparlers de haut niveau, le Nord et le Sud ont également décidé d’effectuer ensemble des études en vue d’aménager des zones spéciales communes après l’assouplissement des sanctions contre le pays communiste. Une décision qui n’est cependant pas mentionnée dans le communiqué de presse publié à l’issu de la réunion.