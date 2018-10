Fin de la réunion des deux Corées et du commandement des Nations unies sur le désarmement de la JSA

Photo : KBS News

Les représentants des deux Corées et du commandement des Nations unies en Corée (UNC) se sont réunis hier à Panmunjom pour discuter du désarmement de la JSA, la zone de sécurité commune située dans ce village de la trêve. Un désarmement prévu par l’accord militaire signé par Séoul et Pyongyang lors du dernier sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un.Comme on s’y attendait, les trois parties ont fait le point sur les opérations de déminage de la zone en question. Leurs discussions ont également porté sur le retrait des postes de garde et des armes à feu de ce secteur après la fin de l’élimination des mines, le 20 octobre.Si tout se passe comme prévu, le Nord et le Sud devront chacun réduire à 35 le nombre de leurs effectifs militaires dans la JSA, comme le prévoit le traité d’armistice. Et ceux-ci seront entièrement désarmés. Les postes de garde seront pour la plupart fermés et de nouveaux postes seront installés sur la voie d’accès au secteur respectif des deux pays.Si toutes ces opérations s’achèvent, les visiteurs de la JSA pourront franchir la ligne de démarcation militaire pour passer librement du sud au nord de la zone et vice-versa.