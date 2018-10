Un permis de séjour humanitaire accordé à 339 Yéménites de Jeju

Photo : YONHAP News

Une deuxième décision est tombée sur les demandes d’asile déposées par 481 migrants yéménites, qui ont atterri cette année sur l’île de Jeju. Ils y étaient tous entrés dans le cadre du programme d’exemption de visa pour un mois.L’immigration insulaire du ministère de la Justice a accordé aujourd’hui un permis de séjour humanitaire à 339 d’entre eux pour un an, comme elle l’avait fait le mois dernier pour 23 de ces demandeurs.Selon ses explications, les conditions nécessaires pour leur reconnaître le statut de réfugié ne sont pas réunies. Mais s’ils sont renvoyés dans leur pays, leur vie risque d’être mise en danger. Ces 362 Yéménites sont désormais autorisés à quitter l’île, s’ils le souhaitent, pour rejoindre la péninsule.S’agissant des 119 demandeurs restants, l’immigration a pris une décision de « non reconnaissance » pour 34 d’entre eux, qui selon elle, auraient demandé l’asile pour des raisons économiques. Et pour 85 autres, sa décision a été remise à plus tard. Aucun des Yéménites n’a donc obtenu le statut de réfugié.