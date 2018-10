Un second sommet Trump-Kim devrait se tenir après début 2019

Photo : KBS News

La semaine dernière, le président des Etats-Unis a confirmé la tenue d’un second sommet avec le leader nord-coréen. Donald Trump a même précisé qu’il aurait lieu après les élections américaines de mi-mandat du 6 novembre. Beaucoup croyaient alors qu’il se tiendrait avant la fin de l’année. Dorénavant, sa date semble être plus éloignée.A en croire un haut responsable de l’administration américaine cité par l’agence Reuters, il semble difficile d’organiser la nouvelle entrevue entre Trump et Kim Jong-un d’ici fin décembre. Elle devrait plutôt avoir lieu après début 2019.Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche John Bolton a lui aussi évoqué, dans une récente interview, la possibilité que les deux dirigeants se retrouvent dans deux à trois mois.Toutefois, certains estiment toujours que leur rencontre pourrait être organisée avant la fin de l’année. Les versions diffèrent donc.Les négociations se poursuivent en parallèle entre les Etats-Unis et la Corée du Nord en vue de déterminer sa date, son lieu et ses sujets de discussions.