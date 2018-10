Séoul et Washington reportent un nouvel exercice militaire

Photo : KBS News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont reporté une nouvelle manœuvre conjointe. Il s’agit cette fois de « Vigilant Ace », un exercice de défense aérienne qu’ils effectuent tous les ans depuis 2015. Cette année, il devait se dérouler en décembre, avec la participation d’environ 12 000 soldats.La décision a été prise lors d’une rencontre hier à Singapour entre les ministres de la Défense des deux alliés. Le Pentagone l’a expliquée par un geste visant à soutenir les négociations diplomatiques avec la Corée du Nord sur le processus de sa dénucléarisation. Et d’ajouter que « les deux ministres sont en train de se concerter sur la possibilité de modifier les manœuvres pour s'assurer de la bonne préparation des forces de leurs pays ». Cela peut signifier que des exercices d’une ampleur réduite pourraient quand même avoir lieu.En 2017, « Vigilant Ace » avait été mené quelques jours seulement après le tir d’un ICBM de type Hwasong-15 par le pays communiste. Séoul et Washington avaient alors bandé leurs muscles en mobilisant environ 230 avions, dont les chasseurs furtifs.