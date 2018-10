Les organisations des deux Corées tiennent un événement conjoint le mois prochain aux monts Geumgang

Photo : YONHAP News

Le Comité national pour la réconciliation et la coopération de la Corée du Sud (KCRC) et le conseil consultatif pour la réconciliation de la Corée du Nord ont décidé hier d'organiser un événement conjoint les 3 et 4 novembre aux monts Geumgang, en territoire nord-coréen.L'objectif est de s'aligner sur la déclaration de Panmunjom et celle de Pyongyang, fruits des sommets intercoréens en avril et en septembre dernier. Les deux parties mèneront des consultations civiles dans six domaines différents dont le travail, la femme, la religion et la culture.Le comité sud-coréen se compose d'environ 300 personnes issues de divers domaines dont les députés, les syndicalistes et les représentants des groupes civiques.C'est la première fois que ces corps de consultations permanentes pour la réunification des deux Corées montent ensemble un tel événement en dix ans.