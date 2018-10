Le négociateur nucléaire sud-coréen en visite à Washington

Photo : KBS News

Le négociateur nucléaire sud-coréen Lee Do-hoon s'est envolé hier pour Washington où il doit rencontrer des responsables du dossier des négociations nord-coréano-américaines sur la dénucléarisation.Avant de partir, Lee a annoncé aux journalistes que le deuxième sommet entre le président américain et le dirigeant nord-coréen devrait naturellement attendre encore un peu. Pour lui, il s'agit d'un évènement d'une importance majeure, qui pourrait d'ailleurs avoir lieu dans un pays tiers. Et d'ajouter que ce qui compte, c'est que les deux parties avancent dans la même direction.L'envoyé nucléaire sud-coréen discutera du planning de la rencontre de haut niveau entre Pyongyang et Washington évoquée par le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo. Il sera aussi question de fixer le calendrier et l'ordre du jour de la réunion de travail prévue entre la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choe Son-hui et le représentant spécial des Etats-Unis pour la Corée du Nord, Steve Biegun.Dans la foulée, le chef de la diplomatie américaine a déclaré dans Foreign Affairs, une revue spécialisée dans les affaires internationales, que le président Donald Trump, en tant que négociateur intuitif, saurait rejeter tout de suite les mauvaises transactions.Pompeo a ensuite souligné que son gouvernement souhaiterait, dans ses pourparlers futurs avec l'Etat ermite, l'arrêt définitif des programmes d’armes de destruction massive et de missiles balistiques de ce dernier, tout comme l'inspection de ses sites d’essais nucléaires afin de vérifier le processus de dénucléarisation.