La BOK prévoit un taux de croissance peu dynamique d'un pays très âgé

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a récemment présenté ses pronostics économiques révisés, y compris le taux de croissance de cette année qu'elle qualifie de proche du taux potentiel. Mais le gouverneur de la BOK a expliqué aujourd'hui à l'audit parlementaire qu'il était difficile de préciser quel est exactement ce taux potentiel, en raison des incertitudes pesant sur la conjoncture économique.Lee Joo-yeul a ainsi pointé du doigt le vieillissement de la société, plus rapide que prévu, et la diminution, en conséquence, de la population active. En effet, la Corée du Sud devient cette année une « société âgée », avec plus de 14 % de 65 ans et plus. Elle deviendra même « super-âgée » en 2026 lorsque ce taux dépassera la barre des 20 %. L'évolution annuelle de la population active devient négative à partir de cette année, avec 46 000 personnes de moins en 2018 et probablement 249 000 de moins en 2020.Le patron de la banque centrale a ensuite détaillé qu'une hausse d'un point du taux directeur entraînerait une baisse de 0,2 point du taux de croissance économique, ce qui provoquerait la contraction de la demande intérieure et enfin la baisse de 0,12 point du taux de hausse des prix à la consommation. En revanche, l'excédent de la balance courante devrait augmenter de 1,88 milliard de dollars.Ceci dit, Lee Joo-yeul n'a pas manqué de mentionner un possible revirement de sa politique monétaire souple qui pourrait, selon lui, être introduit si les conditions macroéconomiques favorables sont en place.