Le temps était nuageux sur l'ensemble du pays ce lundi, avec quelques précipitations sur l'île de Jeju et dans l'extrême sud-ouest de la péninsule. Des averses de faible intensité sont prévues demain matin dans le centre du pays et autour de la capitale.Le mercure ne bouge pas d'un millimètre. D’après Météo-Corée, il fait 19°C à Séoul et à Daejeon, 20°C à Gangneung et à Jeonju, et 21°C à Busan et à Jeju.