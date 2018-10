Le vice-ministre nord-coréen de la Défense en visite à Pékin

Photo : YONHAP News

Après l’annonce samedi de Donald Trump de se retirer du traité INF sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, conclu avec la Russie, le gouvernement et les médias chinois sont unanimes pour la fustiger. Le South China Morning Post est allé jusqu’à dénoncer une mesure qui vise l’empire du Milieu.Dans ce contexte, le vice-ministre nord-coréen de la Défense est en voyage à Pékin. Kim Hyong-ryong s’y est rendu pour prendre part à un forum militaire international organisé par le ministère chinois de la Défense.On ne sait pas s’il discutera ou non de la question nucléaire de son pays avec ses interlocuteurs. Mais selon des sources diplomatiques, il est possible que les deux pays abordent la coopération militaire bilatérale.Le vice-ministre sud-coréen de la Défense Seo Ju-seok doit lui aussi participer au forum. Son éventuelle rencontre avec Kim est scrutée avec une attention particulière.