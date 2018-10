Les touristes sud-coréens isolés à Saipan vont progressivement regagner leur pays

Photo : YONHAP News

Un avion de transport militaire sud-coréen est arrivé cet après-midi à Saipan, l’île américaine située dans l’océan Pacifique occidental, où près de 1 800 touristes sud-coréens se retrouvaient isolés depuis mercredi, suite à la fermeture de l’aéroport en raison du puissant typhon Yutu.Séoul l’a dépêché sur place afin de transporter ses ressortissants vers l’île avoisinante de Guam, où ils doivent prendre des vols pour Incheon ou Busan. L’accès des avions civils y est interdit jusqu’à aujourd’hui. Comme un avion de transport militaire ne peut transporter qu’environ 70 individus, la priorité sera donnée aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux enfants de bas âge ou encore aux malades.Dès demain, avec la réautorisation des compagnies aériennes civiles, Asiana Airlines va programmer des vols spéciaux afin de rapatrier le reste des touristes sud-coréens. Et Jeju Air va lui emboîter le pas.Mais il ne s’agit que d’une autorisation partielle. Les autorités locales ont fait savoir aujourd’hui que l’arrivée de visiteurs sur l’île resterait interdite jusqu’à nouvel ordre. Une situation qui pourrait se prolonger une semaine. Hormis le départ des touristes et des citoyens isolés par le typhon, l’aéroport ne sera utilisé qu’à des fins humanitaires.En plus de l’avion militaire, des diplomates ont été envoyés sur place afin de distribuer de l’eau, de la nourriture ainsi que des produits de première nécessité non seulement aux touristes mais aussi aux expatriés sud-coréens victimes du typhon.