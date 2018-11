Selon le ministre de la Réunification, Pyongyang conçoit un programme touristique dans la DMZ

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord est en train de mettre au point un programme touristique dans la zone démilitarisée (DMZ), dans la lignée avec le récent achèvement du déminage de la zone de sécurité commune sur la frontière intercoréenne.C'est ce qu'a révélé le ministre sud-coréen de la Réunification Cho Myong-gyon lors d'une conférence qu'il a prononcée hier à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une discussion sur la délibération budgétaire du parti Minjoo, le parti au pouvoir.La Corée du Sud a déjà commencé à développer « un tourisme de la paix dans la DMZ ». Le ministère de la Culture et des Sports a formé en septembre un comité consultatif pour ce projet avec l'Office national du tourisme. Ce comité regroupe les collectivités locales qui entourent le « no man's land » comme Incheon et les provinces de Gyeonggi et de Gangwon.Le ministère ambitionne de faire de ce tourisme de la paix dans la DMZ une marque représentative du tourisme au pays du Matin clair. Y figurent notamment la création d'une ceinture écologique de la péninsule et l'inscription de ce site touristique au patrimoine culturel de l'Unesco conjointement avec la Corée du Nord.