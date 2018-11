La Russie a fourni 26 000 tonnes de pétrole raffiné à la Corée du Nord entre janvier et septembre

Photo : KBS News

La quantité de pétrole raffiné que la Russie a officiellement livré à la Corée du Nord pendant les neuf premiers mois de l’année totalise 26 162 tonnes. Soit 40 à 43 % du volume autorisé par le comité de suivi du Conseil de sécurité des sanctions imposées au régime de Kim Jong-un. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la Voix de l’Amérique (VOA), en se référant aux chiffres que le comité onusien a postés sur son site web.La résolution adoptée en décembre 2017 par le Conseil limite l’approvisionnement du pays communiste à 500 000 barils au maximum par an, soit entre 60 000 et 65 000 tonnes.La radio américaine estime que la Russie en a exporté beaucoup plus, si on prend en compte les transferts illicites de cargaisons en haute mer.A ce propos, l’ambassadrice des Etats-Unis à l’Onu Nikki Haley avait estimé à 800 000 barils la quantité de pétrole raffiné que le Nord a obtenu entre janvier et août par des transbordements entre différents navires. Ce qui représente 160 % du plafond fixé par la résolution en question.Selon la VOA, la Chine n’a pas encore fait part au comité onusien de la quantité de ses livraisons à son allié nord-coréen.