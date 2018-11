L'ambassadeur sud-coréen à Washington plébiscite la confiance mutuelle des deux Corées

Photo : YONHAP News

La confiance mutuelle est primordiale pour faire un pas de plus vers la dénucléarisation et l'instauration d'une paix permanente dans la péninsule coréenne. Et ce, au delà des récents efforts diplomatiques sans précédent qui ont amené à l'organisation des trois rencontres entre les dirigeants des deux Corées et du premier sommet historique entre Pyongyang et Washington.C'est ce qu'a fait valoir l'ambassadeur sud-coréen aux Etats-Unis, Cho Yoon-je, dans son discours de remerciement, hier, heure locale, après avoir reçu le « Prix du service diplomatique 2018 ». Un prix qui a été décerné par le Conseil des affaires mondiales, une organisation à but non lucratif basée à Washington.Pour le haut diplomate sud-coréen, il y a un long chemin à parcourir pour atteindre les objectifs. Du coup, il a appelé les deux Corées et les Etats-Unis à tirer profit de cet élan inédit tout en cherchant à trouver un compromis dans le processus. Enfin, Cho s'est lui aussi engagé à redoubler ses efforts en ce sens.