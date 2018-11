Le ministre de la Réunification se rend aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Réunification Cho Myoung-gyon se rend aujourd’hui aux Etats-Unis. Objet de son voyage : échanger avec de hauts responsables de l’administration et du Congrès américains sur les relations intercoréennes ainsi que sur les moyens d’instaurer la paix dans la péninsule.Il prendra aussi la parole devant un forum international sur la péninsule, qui sera organisé jeudi par un institut de recherche de l’université sud-coréenne de Kyungnam et le Woodrow Wilson Center américain.Cho s’entretiendra aussi avec des experts locaux de la question coréenne, notamment ceux du Center for Strategic and International Studies (CSIS) et de Korea Society. Il prévoit de rencontrer également des sud-Coréens expatriés afin de leur faire connaître la politique nord-coréenne de Séoul.C’est la première fois en quatre ans qu’un ministre de la Réunification fait un déplacement aux Etats-Unis.