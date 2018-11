Trump déclare être au courant de l’existence de bases de missiles en Corée du Nord

Photo : KBS News

Le président des Etats-Unis a relativisé l’étude du CSIS, un groupe de réflexion américain, selon laquelle Pyongyang posséderait au moins 13 bases secrètes de missiles.Dans un tweet, Donald Trump a écrit hier que son pays était « parfaitement au courant » de leur existence et qu’« il n'y avait rien de nouveau ». Dans le même temps, il a qualifié d’inexacte l’information publiée par le New York Times, qui avait évoqué la « grande tromperie » de Pyongyang.Le chef de la Maison blanche a ajouté que « rien de tout cela n'était anormal » et qu’il serait « le premier à informer les autres si les choses devaient mal tourner ». Il s’est ainsi voulu rassurant sur les négociations de dénucléarisation avec le Nord.A Singapour où il se trouvait pour les conférences liées à l’Asean, son conseiller à la sécurité nationale a lui aussi a assuré que les Etats-Unis étaient bien informés de ce qui se passe dans le nord de la péninsule.John Bolton a également déclaré que son président était toujours disposé à tenir un deuxième sommet avec le dirigeant nord-coréen début 2019.