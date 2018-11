JSA : les deux Corées et l’UNC font l’état des lieux des équipements de surveillance

Photo : YONHAP News

Les deux Corées et le Commandement des Nations unies en Corée (UNC) continuent de travailler ensemble pour le désarmement de la zone de sécurité commune (JSA) sur la frontière intercoréenne.A en croire le ministère sud-coréen de la Défense, lundi et mardi, les trois parties ont fait l’état des lieux des équipements de surveillance qu’elles ont déployés jusqu’à présent dans la JSA. Dans le même temps, elles ont aussi procédé à des vérifications conjointes des endroits où elles doivent en installer de nouveaux.Dorénavant, elles doivent réajuster leurs équipements respectifs au plus vite et préparer aussi les mesures à prendre pour échanger entre elles les informations sur les images enregistrées par ces dispositifs.