97 hommes d'affaires sud-coréens basés à l'étranger se rendent aujourd'hui à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Une délégation d'envergure de chefs d'entreprises sud-coréens en activité à l'étranger est attendue aujourd'hui à Pyongyang, via Shenyang en Chine.Le ministère sud-coréen de la Réunification vient d'annoncer avoir donné son feu vert à la demande de 80 hommes d'affaires et de 17 autres officiels de la Fédération mondiale des associations de commerce de Corée. Ils vont assister à une convention regroupant des hommes d'affaires coréens vivant à l'étranger pour la paix et la prospérité dans la péninsule.Lors de leur séjour de quatre jours dans la capitale nord-coréenne, ils vont aussi faire le tour de différentes installations et consulter des responsables sur une éventuelle percée au nord du 38e parallèle.Toujours selon le même ministère, les Etats-Unis sont au courant de cette visite qui n'a aucun rapport avec la reprise possible de la coopération économique intercoréenne. En effet, 90 entrepreneurs sud-coréens exerçant leurs activités au pays du Matin clair et ayant manifesté leur intention de participer se sont vus refuser le déplacement par Séoul.