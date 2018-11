Une haute responsable nord-coréenne annule sa visite en Corée du Sud

Photo : KBS News

Comme prévu, une délégation de sept hauts responsables nord-coréens est arrivée hier soir en Corée du Sud via l'aéroport international d'Incheon.L'objectif de leur voyage exceptionnel au Sud est de participer à une conférence internationale privée, mais cette visite attire une attention d'autant plus particulière que les négociations entre Washington et Pyongyang sur la dénucléarisation de la péninsule marquent le pas.La délégation est dirigée par le vice-président du Comité pour la paix en Asie-Pacifique, Ri Jong-hyok. Mais la directrice du bureau tactique du département du Front uni, Kim Song-hye, a été exclue de la visite. Pyongyang explique cette annulation par des « convenances personnelles ».De l'avis des observateurs, Kim aurait dû s'occuper d'une affaire plus importante que son passage au Sud, compte tenu du fait qu’elle a participé en qualité d'observatrice aux négociations nord-coréano-américaines de haut niveau qui ont eu lieu en mai dernier à New York.Le chef de la délégation nord-coréenne va s’entretenir ce soir avec Lee Hae-chan, le président du Minjoo, le parti au pouvoir. Le ministère de la Réunification reste fidèle à sa position initiale selon laquelle l'exécutif n'a pas de projet de recevoir ces hauts représentants nord-coréens.Cependant, la porte d'un éventuel dialogue semble être ouverte sur fond de revirement dans les négociations nord-coréano-américaines aussi bien que les relations intercoréennes.