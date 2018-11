Moon : l’alliance forte entre Séoul et Washington a permis d’ouvrir le dialogue avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

L'alliance forte entre la Corée du Sud et les Etats-Unis a rendu possible la situation actuelle dans la péninsule coréenne et a permis d'ouvrir le dialogue avec Pyongyang.Le président de la République a fait cette remarque, aujourd'hui, au cours de son entrevue avec le vice-président américain Mike Pence, en marge du sommet de l’Asean (Association des nations de l'Asie du Sud-est) à Singapour.Moon Jae-in a souligné que le progrès dans les relations intercoréennes devait aller de pair avec les relations entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, et ce dans le but d'établir une paix permanente sur la péninsule.D’après lui, les Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang qui se sont déroulés en février dernier ont permis d’instaurer une ambiance de paix, avec la tenue par la suite de trois sommets intercoréens et du premier sommet jamais organisé entre les Etats-Unis et la Corée du Nord.Enfin, le chef de l’Etat s’est dit confiant que des progrès significatifs seraient réalisés dans le processus de dénucléarisation complète et de consolidation de la paix lors du prochain sommet Pyongyang-Washington. Il a exprimé sa reconnaissance envers le président Donald Trump pour son leadership et sa détermination, une opinion partagée selon lui par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.