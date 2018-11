Les compagnies aériennes à l’origine de scandales subiront des sanctions

Photo : YONHAP News

D’après le ministère des Transports, les compagnies aériennes qui enfreignent la loi ou provoquent un scandale dans la société seront pénalisées en matière d’opération. Elles se verront désormais privées de droits de transport pendant au maximum deux ans en cas de fraude fiscale, contrebande et emploi illicite d’ouvriers étrangers. Les cadres, de leur côté, devront quitter leur poste durant cinq ans s’ils se rendent coupables de violences, d’évasion fiscale ou de détournement de fonds, entre autres.Cette décision fait suite à des affaires d’abus du pouvoir impliquant les deux plus grands transporteurs aériens du pays, Korean Air et Asiana Airlines. Les autorités ont expliqué leur choix par la particularité de l’industrie aérienne qui exploite les infrastructures nationales. Elles projettent également de dresser un état des lieux tous les cinq ans sur les lignes exclusives afin de lutter contre les situations de monopole dans le secteur.