Séoul va lancer des procédures en vue de conclure un accord de libre-échange avec l’Indonésie et la Malaisie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décidé de lancer des négociations afin de conclure un accord de libre-échange bilatéral, respectivement avec l’Indonésie et la Malaisie.Selon le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, le ministre délégué au Commerce extérieur, Kim Hyun-chong, et ses homologues indonésien et malais sont parvenus à un accord en ce sens, et ce, lors de leurs entretiens bilatéraux respectifs en marge du sommet de l’Asean qui s'est tenu de mardi à jeudi à Singapour.Ainsi, le gouvernement va bientôt débuter les procédures nécessaires afin d’engager des négociations avec ces deux pays dans cette perspective.Pour rappel, Séoul participe actuellement aux pourparlers destinés à conclure le partenariat économique régional global (RCEP), un accord commercial multilatéral avec les dix pays membres de l’Asean mais aussi la Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Parallèlement à cela, le gouvernement sud-coréen mène, depuis 2016, des négociations avec l’Asean afin de réviser leur accord de libre-échange actuel et d’ouvrir encore davantage leur marché l’un à l’autre.