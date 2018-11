Moon s’envole aujourd’hui vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée afin d’assister au sommet de l’Apec

Photo : YONHAP News

Après avoir achevé ses programmes liés au sommet de l’Asean tenu à Singapour, le président de la République est parti ce matin pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée afin de participer au sommet de l’Apec. Le forum de coopération économique Asie-Pacifique, qui réunit les chefs d’Etat de 21 pays de la région, s’y déroulera entre samedi et dimanche sous le thème de « l’inclusivité et l’avenir du numérique ».Ainsi, Moon Jae-in va présenter sa politique pour une « nation inclusive et innovante » et proposer la création d’un « fonds innovant pour le numérique ».Une série d’entretiens bilatéraux est également prévue, notamment avec le président chinois Xi Jinping, qui devrait se tenir demain après-midi, ainsi qu’avec le Premier ministre australien Scott Morrison et le chef du gouvernement papou-néo-guinéen, Peter O’Neil.