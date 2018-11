Les deux Corées célèbrent le 20e anniversaire du tourisme aux monts Geumgang

Photo : KBS News

Un événement intercoréen se déroule depuis hier pour deux jours afin de fêter le 20e anniversaire du programme touristique aux monts Geumgang, en territoire nord-coréen. Il s'agit du premier du genre depuis quatre ans.Organisé conjointement par le groupe sud-coréen Hyundai et le Comité pour la paix en Asie-Pacifique de la Corée du Nord, il a mobilisé une centaine de délégués sud-coréens tout comme environ 80 nord-Coréens.Parmi les participants du Sud figurent une trentaine de responsables du groupe, l'opérateur du programme touristique, dont sa présidente Hyun Jeong-eun. Six députés du parti au pouvoir ainsi que de ceux de l'opposition ont également assisté à la cérémonie, sauf le Parti Liberté Corée, la principale formation conservatrice.Les rencontres autour de ces « Montagnes de diamant » devraient se multiplier, d'autant plus que le Conseil coréen pour la réconciliation et la coopération (KCRC) et son homologue nord-coréen se sont déjà engagés au début du mois dernier à renforcer les échanges intercoréens civils.