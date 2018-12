Journée du commerce : le seuil de 1 100 milliards de dollars d’échanges commerciaux a été dépassé cette année

Photo : YONHAP News

Une cérémonie commémorant la 55e journée du commerce extérieur a eu lieu aujourd’hui, à Séoul, en présence d’environ 2 000 personnes, dont des responsables du gouvernement et d'établissements publics, ainsi que des hommes d’affaires.Les participants, parmi lesquels le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l'Energie Sung Yoon-mo, se sont félicités d’avoir atteint, cette année, le record de 600 milliards de dollars d’exportations, en dépassant pour la première fois la barre des 1 100 milliards de dollars d’échanges commerciaux. Selon le gouvernement, il n’y a que quatre pays au monde, à savoir la Corée du Sud, la Chine, l’Allemagne et les Pays-Bas, à avoir réalisé ce dernier exploit tout en enregistrant un excédent commercial au cours de ces dix dernières années.A cette occasion, l’exécutif a récompensé 600 citoyens pour avoir contribué à l’augmentation des exportations ainsi que 1 264 entreprises exportatrices.