Le Parlement vote le budget 2019 avec 124 heures de retard

Photo : KBS News

Enfin, avec six jours ou plus exactement 124 heures de retard, l’Assemblée nationale a voté dans la nuit de vendredi à samedi le budget de l’Etat 2019. Le montant s’élève à 469 600 milliards de wons, soit 367 milliards d’euros. Cela représente environ 927 milliards de wons de moins que la demande du gouvernement.Il a été adopté par 168 voix « pour », 29 « contre » et 15 abstentions. Seulement 212 députés ont pris part au scrutin. Les élus de trois petites formations de l’opposition, à savoir le Bareun-Avenir, le Parti pour la paix et la démocratie ainsi que le Parti de la justice, qui avaient demandé de voter en même temps le projet de loi relatif à la réforme des circonscriptions, n’y ont pas participé.Le Parlement a réduit l’enveloppe pour la création d’emplois. En revanche, celles destinées aux fonds sociaux indirects, à l’environnement ou encore au tourisme ont été augmentées.