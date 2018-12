Hausse considérable du budget de la défense 2019

Photo : YONHAP News

Le budget de la défense 2019 a été établi aujourd’hui à l’Assemblée nationale à 46 700 milliards de wons, soit 36 milliards d’euros. C’est une hausse de 8,2 % en glissement annuel et c’est l’augmentation la plus élevée depuis 2008.La somme consacrée aux opérations militaires a augmenté de 5,7 % comparée à cette année. L’enveloppe pour l’amélioration de la force militaire est, quant à elle, supérieure de 13,7%.Une partie du budget sera par ailleurs dédiée au bien-être des soldats. Ainsi, 36,7 milliards de wons seront utilisés pour équiper les casernes et les navires de guerre de purificateurs d’air afin de minimiser les dégâts des particules fines. 47,4 milliards de wons financeront une nouvelle tenue de combat élastique et perméable à l'air qui sera distribuée à tous les militaires.D’après le ministère de la Défense, cette hausse du budget reflète la volonté ferme du gouvernement de renforcer militairement le pays.