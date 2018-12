Déraillement de train : une partie de la ligne Gangneung sera interrompue tout le weekend

Photo : YONHAP News

Un train KTX, le TGV sud-coréen, reliant Gangneung à Séoul a déraillé ce matin à 7h35 près de sa gare de départ dans le nord-est du pays. Dix wagons ont quitté la voie ferrée en blessant 13 passagers et un employé parmi les 198 personnes à leur bord.Deux heures après l’accident, le ministère du Territoire et des Transports a relevé le niveau d’alerte à « vigilance » et a mis en place une salle de contrôle. 250 membres du personnel de Korail, la société publique des chemins de fer, et des policiers ferroviaires mènent des opérations sur place pour arranger la situation. Les voyageurs ont été transportés aux gares de Gangneung et de Jinbu par 27 bus fournis par les autorités.Les recherches sont en cours pour connaître la cause du déraillement. Selon un responsable du ministère, la basse température de l’hiver favorise les problèmes tels que le rétrécissement des rails. La section Jinbu-Gangneung ne sera pas remise en service avant 2h du matin lundi prochain.