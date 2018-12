Fin de l'étude intercoréenne sur l'estuaire du fleuve Han

Photo : KBS News

La Corée du Sud et la Corée du Nord ont achevé hier leur étude conjointe sur l'estuaire du fleuve Han, débutée le 5 novembre dernier. Il s'agit du premier projet du genre depuis 1953, l'année de l'armistice qui a mis fin au conflit fratricide. Il découle de l'accord militaire signé en septembre dernier lors du troisième sommet tenu à Pyongyang entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un.Le projet concerne les voies fluviales qui s'étendent sur 70 km entre les villes de Paju et d'Incheon, côté Sud, et entre la ville de Gaeseong et une commune située en province de Hwanghae du Sud, côté Nord. Les résultats de l'étude seront utilisés pour fabriquer une carte précise des voies navigables, qui sera fournie aux bateaux civils.Le vice-ministre sud-coréen de la Défense s'est félicité des travaux conjoints, dont les informations garantiront aux bateaux privés une navigation libre et en toute sécurité. Les voies fluviales ainsi dessinées sur cette embouchure, appelée « ligne de démarcation maritime », permettront également des activités de pêche plus dynamiques et sécuritaires.