Droits de l’Homme : Washington sanctionne trois hauts responsables nord-coréens

Photo : KBS News

Les Etats-Unis ont ajouté trois hauts responsables nord-coréens à leur liste noire pour leur rôle dans les violations des droits de l’Homme. Il s’agit de Choe Ryong-hae, vice-président du comité central du Parti des travailleurs, de Jong Kyong-thaek, ministre de la Sécurité publique, et de Pak Kwang-ho, directeur du département de la Propagande au sein du parti. Choe est considéré comme le numéro deux du régime communiste.Dans un communiqué de presse publié hier, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a annoncé que son ministère sanctionnait « de hauts responsables qui dirigent des départements mettant en œuvre une censure d’Etat brutale, des violations des droits humains et d’autres abus en vue de réprimer et de contrôler la population ». Et d’ajouter que « ces nouvelles mesures punitives démontrent le soutien continu des Etats-Unis à la liberté d’expression et leur opposition à la censure et aux violations des droits humains endémiques ».Alors, quelles sanctions concrètes seront appliquées contre ces trois dirigeants nord-coréens ? Ils verront leurs éventuels avoirs ou biens aux USA gelés. Ils ne pourront pas non plus faire affaire avec des Américains et des entreprises du pays de l’Oncle Sam.C’est la quatrième fois que Washington impose des sanctions similaires à de hauts responsables du régime de Pyongyang. Les premières remontent à juillet 2016. Elles ont alors été infligées à Kim Jong-un, 14 autres individus et huit entités. La liste fait désormais état de 32 personnes et de 13 établissements.En imposant ces mesures supplémentaires, l’administration Trump semble montrer sa volonté de maintenir la pression sur le Nord jusqu’à ce que celui-ci se dénucléarise.