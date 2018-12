Moon Jae-in sur la liste des candidats pour la Personnalité de l’année 2018 du Time

Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in a été sélectionné par le magazine américain Time comme l’un des dix candidats pour le titre de « Personnalité de l’année 2018 ». La liste a été dévoilée hier dans l'émission « Today Show », diffusée sur la chaîne NBC.Le magazine a expliqué que le chef de l’Etat sud-coréen a tenu trois sommets historiques avec le dirigeant nord-coréen, après avoir invité sa sœur cadette aux JO d’hiver de PyeongChang au Sud, en février. Time a également évoqué le fait que Moon a joué un rôle crucial de médiateur pour permettre l'organisation d'un sommet inédit entre Donald Trump et Kim Jong-un.Parmi les neuf autres finalistes sélectionnés figurent cette année encore le président américain et son homologue russe, entre autres. On n’y retrouve cependant pas le nom du numéro un nord-coréen.Depuis 1927, Time met à l’honneur la personnalité de l'année, à partir d'une liste de ceux qui ont le plus influencé l’actualité au cours de l'année écoulée, pour le meilleur ou pour le pire.