Séoul cherche à inaugurer rapidement les travaux de reconnexion ferroviaire et routière

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification a annoncé aujourd’hui qu’il allait consulter au plus vite la Corée du Nord sur la reconnexion des réseaux ferroviaires et routiers des deux pays, et ce afin d’organiser, avant la fin de l’année comme prévu, une cérémonie de lancement des travaux en ce sens.Un de ses responsables a évoqué aux journalistes que l’inauguration de ces travaux faisait partie des engagements pris par Moon Jae-in et Kim Jong-un lors de leur troisième entrevue. C’était en septembre à Pyongyang.Séoul projette alors de démarrer bientôt l’inspection intercoréenne des tronçons nord-coréens d’une route qui longe la côte orientale. Une opération qui doit s’achever avant la cérémonie.A ce propos, le Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank américain basé à Washington, a évoqué les enjeux diplomatiques et géopolitiques du lancement des travaux.