Le patron du Korail démissionne en assumant la responsabilité d’une série d’accidents

Photo : YONHAP News

Le patron de la société publique des chemins de fer (Korail) fait son mea culpa et démissionne aujourd’hui de son poste. Oh Young-sik a alors présenté ses excuses pour une série de récents accidents ferroviaires.Le dernier en date s’est produit samedi. Un train à grande vitesse reliant Gangneung à Séoul a déraillé cinq minutes après son départ. On en ignore la cause exacte.L’enquête se poursuit pour le quatrième jour de suite afin de la déterminer. Toutes les causes possibles sont passées en revue, qu’il s’agisse d’une erreur dans la conception de la voie ou de son entretien. Pour le moment, la piste d’une panne du système de signalisation est privilégiée.