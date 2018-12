Les deux Corées vérifient le retrait pilote de leurs postes de garde frontaliers

Photo : KBS News

Comme elles s’y étaient engagées, les deux Corées procèdent aujourd’hui à la vérification réciproque du retrait de leurs postes de garde dans la zone démilitarisée (DMZ).Cette opération est menée sur place. Chaque équipe sud-coréenne est composée de cinq vérificateurs et de deux caméramen. Dans la matinée, elle se rend à pied du côté nord-coréen, et vice-versa dans l’après-midi.Avant ces visites croisées, les groupes de vérification des deux parties se rencontrent au niveau d’un point de raccordement de la ligne de démarcation militaire. Afin de le repérer facilement, le Nord et le Sud y ont installé dimanche une bannière jaune. Et pour rendre ces déplacements sur le terrain possibles, ils ont aussi construit un chemin de fortune reliant leurs postes de garde, distants de moins d'un kilomètre seulement.Séoul et Pyongyang étaient convenus de retirer chacun 11 postes le long de leur frontière commune en vertu de l’accord militaire du 19 septembre signé à Pyongyang. Mais finalement, ils n’en ont détruit que dix respectivement, suite à leur décision de préserver un bâtiment chaque côté, en considération de sa valeur historique.