Na Kyung-won prend les rênes du groupe PLC à l’Assemblée

Photo : YONHAP News

Les députés du Parti Liberté Corée (PLC), la première force de l’opposition, ont élu Na Kyung-won à la tête de leur groupe parlementaire. Au vote d’hier, elle a largement battu son unique rival Kim Hak-yong, par 68 voix contre 35.A 55 ans, cette députée de Séoul est devenue la première femme élue à la tête du groupe d’un parti politique conservateur. Elle avait déjà brigué le poste à deux reprises.Ovationnée par ses collègues, elle n’a pas boudé son plaisir. Mais elle sait aussi qu’elle a du pain sur la planche. Après la défaite du PLC à la présidentielle de mai 2017, organisée de manière anticipée suite à la destitution de Park Geun-hye, conservatrice, le parti reste divisé entre les anciens proches de Park et les autres.Après son élection, l’ancienne juge devenue parlementaire a donc souligné la nécessité de les réconcilier et s’y est engagée, d’autant que son parti doit organiser début 2019 sa nouvelle convention nationale pour élire cette fois son grand patron.Autre tâche qui l’attend : les dossiers à négocier avec les autres formations. Ils ne sont pas simples non plus. Il s’agit entre autres du redécoupage des circonscriptions législatives ou des lois relatives à la lutte contre la corruption dans les écoles maternelles privées.